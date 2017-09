Sanfte Jazzballaden folgen funkigen Grooves: Das Quartett um Saxofonist Stephan Abel und Pianist Elmar Brass hat am Freitag beim Konzert des Jazzclubs Garbsen in Hesses Ziegeleischeune mit hochklassigen Soli, ungewöhnlichen Klangwelten und viel Spaß am Spiel überzeugt.