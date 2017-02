Die SPD ist derzeit für Kompromisse in der Bäder-Frage nicht zu haben. Sie warnt vor einem "Schlingerkurs". "Wir setzen darauf, dass bei der nächsten Abstimmung jeder so votiert wie am 12. Dezember", sagt Parteivorsitzender Rüdiger Kauroff. Alles andere "wäre den Bürgern nicht plausibel zu machen".