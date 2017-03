Garbsen-Mitte. Ursache waren Bauarbeiten im Umspannwerk, sagte Michaela Fiedler, Pressesprecherin vom Netzbetreiber Avacon, am Mittwochnachmittag. Dabei sei der Fehler gegen 14.30 Uhr aufgetreten. Betroffen sei der gesamte Bereich Garbsens nördlich der Bundesstraße 6, also etwa die Hälfte des Stadtgebiets. "Nach etwa 25 Minuten war der Fehler behoben und die Stromversorgung wieder gewährleistet", so die Sprecherin. Die Avacon entschuldige sich bei den betroffenen Bürgern für die unvorhersehbare Störung.

Für die Geschäftsleute bedeutete am Rathausplatz in Garsben-Mitte bedeutete der Stromausfall eine ungewollte Pause. Ihrer eigentlichen Arbeit konnten die Mitarbeiter von Korallus Hörakustik wegen des Stromausfalls nicht nachgehen. Die technischen Geräte zum Einstellen von Hörgeräten fielen ebenso aus wie das Telefon - eine Terminabsprache mit Kunden war also auch kurzzeitig unmöglich. Den Stromausfall nahmen die Angestellten mit Humor: "Jetzt können wir endlich mal in Ruhe Akten sortieren und sauber machen", sagte der Auszubildende Armin Wenzel.

Auch der Betrieb nebenan bei Domino's Pizza ruhte. Ercüment Sahin und Ali Gül konnten weder telefonische Bestellungen entgegennehmen noch Speisen zubereiten. "Der Ofen ist aus", sagte Sahin - doch genau in diesem Moment sprang das Licht wieder an.

Der Auszubildende Armin Wenzel von Korallus Hörakustik zeigt ein Hörgerät, das während des Stromausfalls nicht richtig eingestellt werden kann. Quelle: Gerko Naumann

Von Gerko Naumann