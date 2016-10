Auf ungewöhnliche Weise und in einer konzertierten Aktion haben der Tauch-Club Hannover, die DLRG Garbsen und der Anglerclub Berenbostel Verantwortung übernommen: Gemeinsam befreiten sie am Sonnabend den Schwarzen See und dessen Ufer von Müll und Unrat - und gaben damit ein hervorragendes Beispiel für ehrenamtliches Engagement.