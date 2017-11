Tote aus Havelse: Es war ein Unglücksfall

Havelse. Im Fall der am Freitagabend leblos in einem Tümpel in Havelse gefundenen 75-jährigen Frau geht die Staatsanwaltschaft nun von einem Unglücksfall aus. Die Frau war zunächst noch in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie später jedoch starb. Die Polizei hatte schon früh eine Straftat ausgeschlossen. Dieser Ansicht folgte nun auch die Staatsanwaltschaft, die eine Obduktion ablehnte. Damit ist der Fall für die Behörden abgeschlossen, wie ein Sprecher der Polizei in Hannover gestern sagte.



Von Gerko Naumann