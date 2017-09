Einbrüche: Polizei sucht Zeugen

Berenbostel/Auf der Horst. Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Montag, 18. September, in einen Supermarkt an der Wreschener Allee im Stadtteil Berenbostel ein. Zwischen 2.50 und 3.28 Uhr hebelten sie die Eingangstür auf, packten Tabakwaren in Plastiksäcke und stellten sie vor dem Gebäude zum Abtransport bereit. Nachdem ein Bewegungsmelder im Markt einen Alarm auslöste, ergriffen die Einbrecher die Flucht und ließen die Beute am Tatort zurück.

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Leonidengasse im Stadtteil Auf der Horst war Ziel eines Einbruches in der Zeit vom 10. bis 17. September. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür einer Wohnung im ersten Obergeschoss, durchsuchten die Räume und raubten Schmuck und Bargeld. Über die Höhe der Beute ist bisher noch nichts bekannt.

Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 zu melden.

Von Jutta Grätz