Mikroskopieren? Spannend, dachte die neunjährige Johanna aus Garbsen und meldete sich beim Kurs der Volkshochschule an. Es war ihr zweiter Kurs und der hat sich doppelt gelohnt. Weil sie sich als 5000. Teilnehmerin in diesem Semester anmeldete, überreichte ihr Geschäftsführer Martin Kurth am Donnerstag einen Gutschein über 50 Euro - und einen Blumenstrauß.