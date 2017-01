Waldemar Wachtel, Vorsitzender des Naturschutzbundes in Garbsen, ist empört und enttäuscht: Unbekannte haben am vergangene Wochenende, vermutlich am 6. und 7. Januar, sieben Nistkästen von den Bäumen gerissen und zerstört. Drei weitere sind unauffindbar und wurden wohl gestohlen.