Was haben Winterjacken mit LED-Leuchten und Trainingsjacken gemeinsam? Sie reißen große Löcher in die Kassen der Garbsener Vereine. Die Hannoversche Volksbank möchte aushelfen - mit Losen für das VR-Gewinnsparen. Bei der Übergabe am Dienstag freuten sich alle Vereine - einer jubelte aber laut.