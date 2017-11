Vorschläge für den Kulturpreis bis 8. Dezember

Garbsen-Mitte. Wer macht Spaß? Wer regt in Garbsen auf charmant-kulturelle Art zum Nachdenken an? Wer bereichert die Kulturszene hier? Die Stadt sucht bis zum 8. Dezember Nominierungen für den Kulturpreis 2018. Es ist das elfte Mal, dass die Stadt den Preis verleiht. Er wird in der Regel alle zwei Jahre vergeben. 2016 setzte die Jury den Preis aus. Die elfte Feier ist für 1. März 2018 geplant.

Mit der Auszeichnung wird künstlerisches Schaffen und kulturelles Engagement geehrt. Eine Wertschätzung, aber auch ein Anreiz, den eingeschlagenen Weg fortzuführen. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert und kann sowohl an Einzelpersonen als auch an Gruppen vergeben werden. Wer ausgezeichnet wird, entscheidet eine Jury aus Künstlern, Kulturtreibenden und Vertretern der Stadt.

Mit dem Kulturpreis zeichnet die Stadt Gesamtleistungen im Bereich Musik, Theater, Tanz, Bildende Kunst, Pantomime, Literatur, Geschichtswissenschaften und ähnliches aus. Vorschläge kann jeder bei der Abteilung Kultur und Sport im Rathaus und per E-Mail an kulturpreis@garbsen.de einreichen . Beizufügen sind eine Kurzbiografie der oder des Vorgeschlagenen und eine Liste der bisherigen Tätigkeiten auf künstlerischem Gebiet. Genaue Informationen und den Flyer finden Interessierte auf der städtischen Homepage unter www.garbsen.de/Kulturpreis. Für weitere Fragen stehen Uwe Witte unter Telefon (05131) 707304 und Sigrid Ullmann unter 707261 zur Verfügung.

Wer hat ihn denn schon?

Dies sind die bisherigen Preisträger: Vera Brand ( 1994), Hans Ehlich (1996), Rolf Kolbien ( 1998), Jördis Coldewey (2001), Bodo Schmidt (2003 ), Karl-Heinz Strehlke (2005), Dieter Albrecht und Günter Tegtmeyer ( 2008 ), Klaus-Ernst Behne (2010), Christof Wenzel (2012) und die Kellerbühne Garbsen (2014).

Von Linda Tonn