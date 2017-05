Wieder brennen Mülltonnen in Havelse

Havelse. In der Nacht sah ein Passant Feuerschein in der Straße Im Hohen Holze und rief die Feuerwehr. Die Helfer löschten eine Mülltonne, mehrere Müllsäcke und ein Stück Hecke in einem angrenzenden Beet.

Zurück ins Bett durften sie damit aber noch nicht. Nur kurze Zeit später brannte eine Mülltonne an der Deichstraße. Auch dafür brauchten die Ehrenamtlichen nur wenige Liter Wasser. Gegen 5 Uhr waren beide Einsätze beendet.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Die ist auch weiterhin auf Hinweise zu einem weiteren Brand eine Nacht zuvor ebenfalls in Havelse angewiesen. Dabei waren unter anderem eine Bushaltestelle und mehrere Container am Gelände des TSV Havelse zerstört worden. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro. Zeugen melden sich beim beim Kriminaldauerdienst in Hannover (0511) 1095555.

Fotostrecke Garbsen: Container brennen am Stadion des TSV Havelse Zur Bildergalerie

Von Gerko Naumann