Die Stadt Garbsen will an der Straße Im Hespe in Berenbostel eine Gemeinschaftswohnanlage für Flüchtlinge und Asylbewerber errichten lassen. Dort sollen ab Sommer 2018 zwölf Familien unterkommen, die vorwiegend aus Syrien und dem Irak stammen und eine gute Bleibeperspektive haben.