In Garbsen waren im vergangenen Monat 2081 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind zwei Menschen weniger als im November. Erfreulicher sind die Zahlen im Vergleich zum Dezember 2015: In diesem Zeitraum gab es in Garbsen 176 Arbeitslose weniger - ein Rückgang von 7,8 Prozent.