Garbsen. Gegen 6.30 ging der erste Notruf in der Zentrale der Feuerwehr ein. Eine Frau meldete sich, weil kurz vor der Raststätte Garbsen-Süd Rauch aus der Motorhaube ihres Autos aufstieg. Als sie die Tankstelle erreichte, stand das Auto bereits teilweise in Flammen. Die Feuerwehrleute aus Garbsen kamen mit zwei Fahrzeugen und löschten das brennende Auto in wenigen Minuten mit Wasser und Schaum.

Fast zeitgleich wurden die Ehrenamtlichen in die Straße Auf der Horst im gleichnamigen Garbsener Stadtteil gerufen. Diesmal hatte der der Fahrer eines Baggers die 112 gewählt. Aus seinem Gefährt lief Öl aus, wein ein Schlauch undicht war. Die Helfer streuten Bindemittel auf die Flüssigkeit.

Beide Einsätze waren gegen 7.10 Uhr beendet und die Feuerwehrleute konnten sich auf die Arbeit in ihren eigentlichen Berufen vorbereiten.

Von Gerko Naumann