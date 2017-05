Mardorf. Die Gehrdener Golfer mischten sich dabei unter Gästen aus vielen weiteren Vereinen. Die Runde entlang der 18 Löcher absolvierten sie dabei in einer besonderen Turnierform: Beim sogenannten "Texas Scramble" spielen jeweils zwei Golfer aus einer Mannschaft gegen zwei weitere Spieler aus einem anderen Team.

Nach dem Turnier zeigten sich die Mitglieder sehr zufrieden mit der Spielfläche: "Die hohe Qualität der Anlage und der sehr gute, freundliche Service in Mardorf, haben uns veranlasst, unser Turnier in diesem Jahr in Mardorf auszutragen", sagte Vereinsvizepräsident Volker Tuchhardt. Golf-Park-Geschäftsführer Stuart C. Orme konnte das Lob nur erwidern: „Wir haben uns sehr gefreut, dass der 1. Golfclub Gehrden bei uns zu Gast war und unterstützen gerne die Initiative und das Konzept der Gehrdener.“

Von Nils Oehlschläger