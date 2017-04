Viel Applaus und tolle Kritiken: Mehr als 200 Besucher haben in der Gehrdener Festhalle das alljährliche Kindermusical der Grundschule Am Castrum Castrum mit lautem und langen Beifall belohnt. An der Inszenierung des Stücks "Ritter Rost geht zur Schule" waren rund 100 Jungen und Mädchen beteiligt.