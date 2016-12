Gehrden. Die Täter erbeuten nach HAZ-Informationen eine noch unbekannte Menge Geld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei sperrte den Tatort an der Dammstraße ab. Mittlerweile hat sich zudem ein Sicherheitsdienst vor der Bank postiert.

Wie hoch der Schaden an dem Gebäude ist, war am Morgen noch unklar. Ebenso offen ist, wann die Bankfiliale wieder öffnen kann. Auch die Feuerwehr war in der Nacht ausgerückt und prüfte, ob Gasleitungen durch die Explosion beschädigt wurden.

In diesem Jahr hat es in Niedersachsen bereits deutlich mehr Taten dieser Art gegeben als im Vorjahr. Ende Oktober zählte das Landeskriminalamtes (LKA) in Hannover mehr als 30 Taten. Schwerpunkt der Taten liegt dabei im Nordwesten Niedersachsens. Der aktuelle Fall in Gehrden ist indes der erster dieser Art in der Region Hannover im Jahr 2016.

Von Frerk Schenker und Uwe Dillenberg