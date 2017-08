Erst am Freitag hatte Max Matthiesen verkündet, der Weg sei frei für die weiteren Baumaßnahmen am Robert-Koch-Krankenhaus in Gehrden. Jetzt ruderte der CDU-Landtagsabgeordnete zurück. Bei seiner Pressemitteilung sei "leider eine Verwechslung passiert". Das Klinikum in Gehrden müsse weiter warten.