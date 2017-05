Der neue Erste Stadtrat in Gehrden soll Volljurist sein. Eine entsprechende Ausschreibung beschloss der Rat der Stadt am Montagabend. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Christiane Kemnitz, die am 30. Juni aus dem Amt scheidet, soll in einem Auswahlverfahren am 20. Juni ermittelt werden.