Gleich zwei Häuser sind am Sonnabend in Gehrden das Ziel von Einbrechern geworden. Während der Versuch misslang, gegen 20 Uhr in ein Einfamilienhaus im Eulenkamp einzudringen, wurden etwas später bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Kantstraße Elektroartikel und Schmuck gestohlen.