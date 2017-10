Sturm "Xavier" hat im Stadtgebiet von Gehrden einigen Schaden verursacht. Gegen 14 Uhr stürzte in Everloh ein Baum auf die Bundesstraße 65, verletzt wurde dabei niemand. Auch die Ampelanlage am Kreisel in Richtung Benthe fiel aus, da die Ampel vom Wind heruntergerissen wurde.