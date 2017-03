Seit drei Wochen findet der Wochenmarkt in Gehrden auf dem ehemaligen Festplatz statt. Obwohl sich der Besuch bislang noch in Grenzen hielt, stehen dort donnerstags regelmäßig zu wenig Parkplätze zur Verfügung. Die Stadt hat bereits Strafzettel verteilt und einen Appell an die Schulen gerichtet.