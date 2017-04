Rita Wegener hat vor 72 Jahren die letzten Kriegstage in Northen als Kind erlebt. Dort kam es am 9. und 10. April 1945 zu heftigen Gefechten zwischen Wehrmachtssoldaten und amerikanischen Einheiten. Die Erlebnisse und Ereignisse hat Rita Wegenr in einem Aufsatz zusammengefasst - für die Nachwelt.