Bürgernähe mit klaren Zielen: Philipp Felsen unterhält sich auf dem Bolzplatz mit Loris (14, links) und Lennart (11) über den matschigen Untergrund.Der neue Ortsbürgermeister will in Redderse auch die Spielplätze (siehe Bildergalerie) und den Grillplatz aufwerten sowie eine barrierefreie Lösung für die provisorische Rampe am Hintereingang des Gemeinschaftshauses finden.

Quelle: Ingo Rodriguez