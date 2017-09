Die Buslinie 500 könnte bald in kürzeren Abständen zwischen Hannover und Gehrden pendeln. Das stellte Verkehrsplaner Klaus Geschwindner von der Region Hannover am Donnerstagabend beim Diskussionsforum "ÜberMorgen" von HAZ und Sparkasse Hannover in Aussicht. Angedacht sei ein 10-Minuten-Takt.