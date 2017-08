Schwertransporter stellt sich auf B65 quer

Zu einem spektakulären Unfall ist es am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 65 bei Everloh gekommen. Ein Lastwagen für Schwertransporte geriet auf regennasser Fahrbahn in der Ortsmitte von Everloh in einer Linkskurve offenbar ins Schleudern und kam quer zur Fahrbahn in der Böschung zum Stehen.