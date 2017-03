Beeindruckende Leistung: Der 69-jährige Wolfgang Müller geht bei der Spiel- und Sportgemeinschaft (SSG) Redderse in sein 44. Amtsjahr als Vorsitzender. In der Jahresversammlung erklärte sich Müller bereit, den Verein für weitere zwei Jahre zu führen. Dann will er sich aus dem Vorstand zurück ziehen.