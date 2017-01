Der Umzug des Wochenmarktes rückt näher. Am Donnerstag werden die Händler wohl zum drittletzten Mal in der Fußgängerzone ihre Waren anbieten, ehe der Markt wegen der Baumaßnahmen auf den alten Festplatz zieht. Am 2. Februar soll der Markt erstmals dort stattfinden - inklusive Shuttleservice.