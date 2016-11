Für zwei Aufführungen des Krippenspiels in Harkenbleck gibt es noch freie Karten: am Dienstag, 29. November, und am Donnerstag, 1. Dezember. Beginn ist jeweils um 18 Uhr in der Scheune an der Kapelle. Das Spiel am Freitag, 2. Dezember, 18 Uhr, ist bereits ausverkauft.