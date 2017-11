Eine abwechslungsreiche und gut besuchte Entdeckungsreise für Freunde des Kunsthandwerk haben am Wochenende die Arnumer Kunsttage in der Wäldchenschule am Klapperweg geboten. 55 Hobbykünstler aus Hemmingen und dem Umland präsentierten etwa 1000 Besuchern eine breit gefächerte Palette ihres Könnens.