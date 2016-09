Die Familie Scifoni hat am Sonnabend innerhalb von drei Stunden insgesamt 85 Erwachsene und Kinder beköstigt. Die meisten, die in ihrem Wohnzimmer in Hemmingen-Westerfeld Platz nahmen, kannte sie zuvor gar nicht. Die Gäste aus Hemmingen kamen, um mit ihrer Spende Erdbebenopfern in Italien zu helfen.