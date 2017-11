96-Jährige aus verqualmter Wohnung gerettet

Helfer mehrerer Feuerwehren haben eine 96-Jährige aus einer verqualmten Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Klagesgarten in Hiddestorf gerettet. Der Grund für den Einsatz am Sonntagabend war ein angebranntes Essen, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit.