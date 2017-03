Das Akkordeon-Orchester Hannover mit mehreren Musikern aus dem Hemminger Stadtgebiet gibt am Sonntag, 2. April, sein Frühjahrskonzert. Es beginnt um 15 Uhr in der Thomaskirche in Oberricklingen. „Uns ist es gelungen das Auswahl-Orchester Niedersachsen dazu zu holen“, sagt Torsten Rausch erfreut.