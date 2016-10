Für die B3-Ortsumgehung werden bald drei Brücken errichtet. An der Baustelle westlich der Saarstraße in Hemmingen-Westerfeld kann sich der Verkehr stauen. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am Montag, 7. November, und ziehen sich bis ins dritte Quartal 2017 hin, teilt die Landesbehörde mit.