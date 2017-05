Eine über einem Wohngebiet in Hemmingen-Westerfeld kreisende Drohne hat bei Anwohnern für Verunsicherung gesorgt. Offenbar riefen gleich mehrere die Polizei, weil sie befürchteten, dass Einbrecher die Häuser auskundschaften wollen. In jüngster Zeit ist jedoch kein Einbruch in der Gegend verübt geworden.