Für die Chinchilla-Damen Lady und Lucie sucht der Tierschutzverein Hände für Pfoten in Arnum ein neues Zuhause. Es sollten verständnisvolle Menschen sein, die sich in Zukunft um die Tiere kümmen. Denn so hübsch und kuschelig sie anzusehen sind, Chinchillas sind keine Streicheltiere.