Bei einem Unfall in Arnum ist ein Hund von einem Auto erfasst worden. Das Tier starb an der Kreuzung Bockstraße/Wilkenburger Straße. Nach Polizeiangaben lief der Hund am Mittwoch vor den Wagen einer 39-Jährigen, die auf der Bundesstraße 3 in Richtung Hannover unterwegs war.