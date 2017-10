Vier Autoaufbrüche in einer Nacht

Die Reihe der Diebstähle aus Autos in Arnum reißt nicht ab. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte aus drei Fahrzeugen Navigationsgeräte gestohlen. Bei einem Wagen wurden die Täter entdeckt und flüchteten. Der Fahrer hatte vorsichtshalber ein Babyphone in seinem BMW versteckt.