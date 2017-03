Hemmingen-Westerfeld. Die Besitzer hatten ihre Wagen, beide waren Daimler Benz, am Fahrbahnrand beziehungsweise vor den Wohnhäusern an den Straßen Weißer Kamp und Börie geparkt. Die beiden Straßen sind in Luftlinie nur wenige hundert Meter voneinander entfernt.

Die Autos wurden in der Zeit von Donnerstag, 22 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr, aufgebrochen. Die Täter schlugen jeweils die hintere linke Dreiecksscheibe ein.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich in der Hemminger Polizeistation zu melden, Telefon (05101) 852707, oder im Kommissariat in Ronnenberg. Dieses ist unter der Rufnummer (05109) 517115 zu erreichen.