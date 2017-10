Arnum. Bei dem BMW an der Nordstraße nahe des Gewerbegebietes haben die Täter das Lenkrad, den Airbag und die Navigationsanlage gestohlen. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 5000 Euro an. Aus dem BMW an der Hannah-Arendt-Straße im Neubaugebiet wurde das Lenkrad entwendet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich in der Polizeistation in Arnum zu melden, Telefon (05101) 852707, oder im Kommissariat in Ronnenberg. Dieses ist unter der Rufnummer (05109) 517115 zu erreichen.