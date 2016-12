Verkehrsteilnehmer zwischen dem real-Markt-Kreisel und der B3 in Hemmingen-Westerfeld brauchen weiterhin Geduld. Die Arbeiten an der Baustelle an der Weetzener Landstraße sollten eigentlich am Freitag, 9. Dezember, enden, doch durch den Frost verzögern sie sich um eine Woche.