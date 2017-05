Wegen eines brennenden Blitzers ist die Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld am frühen Donnerstagmorgen gegen 4:30 Uhr an die Göttinger Straße gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die an der Bundesstraße 3 aufgestellte Radarfalle mutwillig mit Benzin in Brand gesteckt.