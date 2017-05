In der Flüchtlingsunterkunft in Hemmingen-Westerfeld hat am Mittwoch die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Ursache sei unklar, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Lennart Fieguth mit. Die Ortsfeuerwehr eilte in die Heinrich-Hertz-Straße, konnte aber bei ihrer Kontrolle weder Rauch noch einen Brand entdecken.