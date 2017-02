Jeden Mittwoch mischen sich in der Seniorenresidenz Teamplay, Spannung und Taktik. Denn der DRK-Bridge-Kreis Arnum mischt die Karten. Mitglied Willi Isenberg erläutert, dass die Gruppe froh sei, sich jetzt in einem barrierefreien Raum in der Seniorenresidenz treffen zu können.