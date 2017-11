Hemmingen-Westerfeld.

Das Büntebad in Hemmingen-Westerfeld ist am Sonntag, 19. November, nur bis 13 Uhr und nicht wie sonst bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Grund dafür sind die Vereinsmeisterschaften der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Hemmingen. Die Sauna in dem Gebäude ist am Sonntag wie gewohnt von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Von Ralf Schunk