Wenn die Sommerferien zu Ende gehen, soll in Hemmingen kein Auge trocken bleiben: 14 Kinder haben bei einer Ferienpassaktion zwei Tage lang für eine Clownshow geübt. Am Mittwoch, 2. August, 15 Uhr, ist im Jugend-Kultur-Haus in Hemmingen-Westerfeld Premiere. Tipps gab es von einem Profi: Clown Fidolo.