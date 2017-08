Chansons über Männer, Frauen und die Tücken des Alltags präsentiert die Band "Drei Männer im Gras" in der St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg. Die Besucher dürfen sich auf eine Mischung aus Jazz, Blues und Country einstellen. Der Auftritt am Freitag, 11. August, beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.