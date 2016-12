Die Fahrradwerkstatt auf dem Gelände der Sammelunterkunft für Flüchtlinge in Hemmingen-Westerfeld macht Ferien. Letzter Öffnungstag an der Heinrich-Hertz-Straße ist am Dienstag, 13. Dezember, von 17.30 bis 19 Uhr. Im neuen Jahr geht es ab Dienstag, 10. Januar, zur gleichen Zeit weiter.