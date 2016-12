Die KGS Hemmingen hat ein interkulturelles Konzertprojekt gestartet. Musiklehrer und Chorlehrer Guido Mürmann probte mit Schülern aus der Sprachlernklasse Lieder in ihren Landessprachen. Gemeinsam mit dem KGS-Kinderchor sind die jungen Sänger jetzt in der Markuskirche in Hannover aufgetreten.