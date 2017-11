Die Zeit der Laternenumzüge hat begonnen. In allen Hemminger Stadtteilen wird dazu eingeladen. Auftakt ist am Freitag, 3. November, 17.30 Uhr, am Spielgarten in Harkenbleck. Abschluss ist am 11. November in Arnum. Dort gibt es eine neue Route, die ins Mehrgenerationen-Wohngebiet führt.